Рухани назвал США главным виновником проблем с СВПД

"Мы путем этого дипломатического акта (ядерное соглашение 2015 года – ред.) хотели доказать миру, что Иран является мирной страной", заявил глава иранского правительства накануне 5-й годовщины ядерного соглашения на заседании кабинета министров.

По его словам, Иран показал необоснованность многолетнего проекта США и Сионистского режима по передаче ядерного досье Ирана в Совет Безопасности ООН.

"Сегодня все друзья и большинство народа США уверены, что их акт (выход США из СВПД – ред.) нанес ущерб людей и друзей Соединенных Штатов", отметил Рухани. Он добавил, что Исламская Республика показала недействительную пропаганду против Ирана на протяжении многих лет.

Он вновь заявил о мирном характере ядерной деятельности Ирана в рамках международных правил.

Рухани подчеркнул, что Иран внимательно следит за ситуацией вокруг завершения оружейного эмбарго в ближайшие недели.

В 2015 году была принята резолюция СБ ООН №2231 в поддержку соглашения по иранской ядерной программе, согласно которой прекращается действие всех санкций в отношении Тегерана, принятых с 2006 по 2010 год. Оружейное эмбарго в отношении Ирана должно действовать на протяжении пяти лет, оно истекает в ноябре 2020 года.

В мае 2018 года президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке вышел из ядреной сделки и восстановил санкции против Ирана.



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