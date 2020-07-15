15 июл. 2020 г., 10:08
Journalist ID: 2388
News Code: 83856231
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Иран полон решимости занять твердую позицию против любого безответственного поведения по ядреной сделке

Иран полон решимости занять твердую позицию против любого безответственного поведения по ядреной сделке

Тегеран, 15 июля, ИРНА - В заявлении по случаю пятой годовщины заключения Соглашения 2015 года министерство иностранных дел отметило, что Исламская Республика Иран, объявляя о своей готовности соблюдать и полностью выполнять положения СВПД всеми сторонами этого соглашения, сообщило, что страна полна решимости принять решительные меры против любых эксцессов и безответственного поведения.

Далее приводится текст заявления МИД Ирана.

До настоящего времени Иран активно и конструктивно сотрудничал с Международным агентством по атомной энергии, о чем свидетельствуют статистические данные о количестве и объеме инспекций и мер проверки, проведенных в Исламской Республике Иран.

Любая попытка ненадлежащего использования МАГАТЭ для оказания давления на Исламскую Республику Иран противоречит положениям Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), и в дополнение к подрыву репутации МАГАТЭ как единственного заслуживающего доверия международного технического органа по контролю за ядерной деятельностью стран, это может отрицательно сказаться на существующих гарантиях.

Любое участие некоторых оставшихся членов СВПД в заговорах США против этого соглашения вызывает серьезную озабоченность, и, как неоднократно подчеркивалось, пересмотр СВПД и реформа отмены санкций недопустимы ни при каких обстоятельствах, и ответ Исламской Республики Иран является решительным.

Исламская Республика Иран благодарит правительства Китайской Народной Республики и Российской Федерации за их конструктивные и благонамеренные действия и позиции на уровне Совета Безопасности, Совета управляющих и Совместной комиссии МАГАТЭ по поддержанию и осуществлению МАГАТЭ и страна надеется, что с продолжением этих усилий будут подготовлены необходимые условия для полного осуществления СВПД.

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