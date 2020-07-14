Зариф: Иран готов содействовать окончанию напряженности между Арменией и Азербайджаном

"После недавних столкновений азербайджанских и армянских сил министр иностранных дел Ирана сегодня в ходе отдельных телефонных разговоров с министрами Азербайджана и Армении заявил о готовности Ирана содействовать окончанию напряженности, призвав стороны к сдержанности и посоветовав начать переговоры по мирному решению противоречий", сообщили в МИД Ирана.
Ранее глава администрации президента Ирана Махмуд Ваези, заявил, что конфликт между Азербайджаном и Арменией угрожает интересам двух стран и стабильности в регионе.
"Политическое решение вопроса с учетом интересов сторон и их территориальной целостности является единственным решением кризиса", написал Ваези в своем Twitter.
Пр этом он подчеркнул, что Тегеран всегда готов оказать поддержку в продвижении урегулирования конфликта.
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Тегеран, 14 июля. ИРНА — Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф провел отдельные телефонные переговоры с главами МИД Армении и Азербайджана Зограбом Мнацаканяном и Эльмаром Мамедъяровым, заявив, что Тегерана помочь сторонам в урегулировании напряженности.
"После недавних столкновений азербайджанских и армянских сил министр иностранных дел Ирана сегодня в ходе отдельных телефонных разговоров с министрами Азербайджана и Армении заявил о готовности Ирана содействовать окончанию напряженности, призвав стороны к сдержанности и посоветовав начать переговоры по мирному решению противоречий", сообщили в МИД Ирана.
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