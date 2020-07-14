14 июл. 2020 г., 23:18
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News Code: 83855981
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Санкции не повлияли на прогресс Ирана в области оборонной промышленности

Санкции не повлияли на прогресс Ирана в области оборонной промышленности

Тегеран, 14 июля. ИРНА — Исламская Республика находится под санкциями с начала исламской революции, и санкции практически никак не повлияли на прогресс страны в области оборонной промышленности. Об этом заявил во вторник министр обороны Ирана Амир Хатами.

"Власти США пытаются продлить оружейное эмбарго против Ирана, но этого им не удастся сделать", сказал Хатами, комментируя американские усилия по продлению оружейного эмбарго против Ирана.

"Мы с начала исламской революции работали под жестокими санкциями, санкции практически никак не повлияли на прогресс страны в области оборонной промышленности", уточнил он.

По его словам, США не удастся в СБ ООН продлить оружейное эмбарго в отношении Ирана, срок действия которого истекает в октябре.

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