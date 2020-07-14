Санкции не повлияли на прогресс Ирана в области оборонной промышленности

"Власти США пытаются продлить оружейное эмбарго против Ирана, но этого им не удастся сделать", сказал Хатами, комментируя американские усилия по продлению оружейного эмбарго против Ирана.

"Мы с начала исламской революции работали под жестокими санкциями, санкции практически никак не повлияли на прогресс страны в области оборонной промышленности", уточнил он.

По его словам, США не удастся в СБ ООН продлить оружейное эмбарго в отношении Ирана, срок действия которого истекает в октябре.

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