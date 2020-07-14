Иран прилагает все усилия, чтобы вернуть замороженные активы страны

"Министерство иностранных дел и Центральный банк приложили много усилий для освобождения заблокированных средств. Некоторые страны, такие как Оман и Китай, предприняли позитивные меры для возврата активов Ирана, но Южная Корея до сих пор ничего не сделала", сказал Зариф.

Кроме того, он добавил, что переговоры по комплексной программе ирано-китайского сотрудничества продолжаются между Тегераном и Пекином. "Насколько месяцев назад китайцы представили проект комплексной программы сотрудничества, основанный на иранском проекте, и обе стороны ведут переговоры, чтобы доработать оба проекта и выработать консенсус", пояснил он.

Зариф также добавил, что доклад ООН по убийству высокопоставленного иранского генерала Касема Сулеймани заставил США нервничать. "Опубликованный доклад свидетельствует о незаконности действий США. Их же резкая реакция показывает, насколько они из-за этого занервничали", - заявил министр.

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