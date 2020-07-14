Ответственность за нарушение условий СВПД лежит на США

"Давайте не будем забывать, что США несут ответственность за текущее положение дел в невыполнении СВПД. Оказание незаконного давления на Иран, который проявлял терпение на протяжении более чем года, в надежде работать в рамках СВПД, чтобы найти решение, никому не принесет пользы. Принятие дополнительных мер за пределами СВПД также не спасет ядерное соглашение; императивы сохранения ядерной сделки были четко сформулированы Ираном", написал посол в материале по случаю пятилетия соглашения, опубликованном на англоязычной версии сайта «Euronews».

"В этом смысле, как Европа ведет себя по отношению к СВПД, особенно сейчас, в нынешних обстоятельствах, определяет судьбу ее стремления к интеграции во внешнюю политику в предстоящие годы и будет бесповоротно определять, каким игроком она стремится стать на международной арене", сказал Дехгани.

"Все, что осталось сделать, это прислушаться к голосу разума, сохранить многосторонний импульс и противостоять хулигану", добавил посол.

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