14 июл. 2020 г., 21:34
Journalist ID: 2177
News Code: 83855926
0 Persons

Американское презрение к дипломатии угрожает мировой безопасности

Американское презрение к дипломатии угрожает мировой безопасности

Тегеран, 14 июля. ИРНА — Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в сообщении по случаю пятилетия ядерной сделки Ирана назвал СВПД крупнейшим дипломатическим достижением за последнее десятилетие, отметив, что презрение США к закону и дипломатии угрожает мировой безопасности.

"Сегодня (14 июля), исполняется пять лет СВПД (Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной сделке) — крупнейшее дипломатическое достижение за последнее десятилетие — напоминание о том, что беззаконие США не должно быть критерием, по которому измеряются международные нормы", написал Зариф в своем Twitter по случаю пятилетия соглашения.
"Презрение США к закону и дипломатии ставит их во всемирную дурную славу и угрожает мировой и американской безопасности", добавил глава иранской дипломатии.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

Your Comment

You are replying to: .
8 + 8 =