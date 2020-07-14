Американское презрение к дипломатии угрожает мировой безопасности

"Сегодня (14 июля), исполняется пять лет СВПД (Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной сделке) — крупнейшее дипломатическое достижение за последнее десятилетие — напоминание о том, что беззаконие США не должно быть критерием, по которому измеряются международные нормы", написал Зариф в своем Twitter по случаю пятилетия соглашения.

"Презрение США к закону и дипломатии ставит их во всемирную дурную славу и угрожает мировой и американской безопасности", добавил глава иранской дипломатии.

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