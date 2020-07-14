Иран и Сербия обсудили перспективы торгово-экономического сотрудничества

На встрече обсужден широкий спектр актуальных вопросов двустороннего сотрудничества. В частности, дальнейшее укрепление и наращивание взаимодействия в торгово-экономической сфере, возобновления прямых авиарейсов между Ираном и Сербией, укрепления сотрудничества в сфере туризма и сельскохозяйственной отрасли.

Стороны также обсудили предстоящий визит президента Сербии Александра Вучича в Иран, а также проблему расчетов с Ираном, вызванную из-за экономических санкций США.

Кроме того, был обсужден подготовка 16-го заседания постоянной ирано-сербской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

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