14 июл. 2020 г., 20:14
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News Code: 83855876
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Иран и Сербия обсудили перспективы торгово-экономического сотрудничества

Иран и Сербия обсудили перспективы торгово-экономического сотрудничества

Тегеран, 14 июля. ИРНА — Руководитель Организации по развитию торговли Ирана Хамид Задбум во вторник провел переговоры с послом Сербии в Иране Драганом Тодоровичем.

На встрече обсужден широкий спектр актуальных вопросов двустороннего сотрудничества. В частности, дальнейшее укрепление и наращивание взаимодействия в торгово-экономической сфере, возобновления прямых авиарейсов между Ираном и Сербией, укрепления сотрудничества в сфере туризма и сельскохозяйственной отрасли.

Стороны также обсудили предстоящий визит президента Сербии Александра Вучича в Иран, а также проблему расчетов с Ираном, вызванную из-за экономических санкций США.

Кроме того, был обсужден подготовка 16-го заседания постоянной ирано-сербской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

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