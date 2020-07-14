В МИД РФ заявили, что реализацию ядерной сделки еще можно вернуть в устойчивое русло

"Пробуксовки и вызовы в осуществлении СВПД не умаляют его достижений. Заложенная в нем формула урегулирования не утратила актуальность, - отметили в министерстве. - Как и пять лет назад, у мира нет более надежного и эффективного выбора, если речь идет о выполнении согласованных решений Совета Безопасности ООН, а не о сведении счетов. Шансы на возвращение СВПД в устойчивое русло сохраняются".

В дипведомстве подчеркнули, что Россия приложит для этого все усилия, "побуждая партнеров к содержательной совместной работе по поиску путей деэскалации и защиты СВПД от нападок США". Противники СВПД, продолжили в МИД, не предлагают альтернатив и в угоду собственным амбициям нагнетают военно-политическую обстановку на Ближнем Востоке, провоцируют напряженность в Совбезе ООН и одновременно решают свои предвыборные задачи. США, отказываясь выполнять свои обязательства по договору, дискредитирует себя и противопоставляет себя всему миру, выступающему за неукоснительное соблюдение сделки.

"Это путь в никуда. СВПД был разработан, чтобы не допустить реализации силовых сценариев и отвести угрозу войны, которая нависала над регионом Персидского залива, - говорится в заявлении. - Он и сейчас не имеет альтернативы. Призываем всех партнеров по СВПД и остальных членов ООН проявить политическую волю и встать на его защиту. У государств - членов ООН сегодня нет права на ошибку".

В 2015 году была принята резолюция СБ ООН №2231 в поддержку соглашения по иранской ядерной программе, согласно которой прекращается действие всех санкций в отношении Тегерана, принятых с 2006 по 2010 год. Оружейное эмбарго в отношении Ирана должно действовать на протяжении пяти лет, оно истекает в ноябре 2020 года.

Будущее иранской ядерной сделки оказалось под вопросом после одностороннего выхода из нее США 8 мая 2018 года и введения Вашингтоном санкций в отношении Тегерана в сфере нефтяного экспорта. По версии иранской стороны, остальные участники, прежде всего европейцы, не в полной мере придерживаются своих обязательств в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла.

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