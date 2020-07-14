Выход США из СВПД оставил Вашингтон в изоляции

По его словам последствия выхода США из СВПД несопоставимы с другими международными соглашениями, отметив, что давление на Тегеран со стороны США и других стран является беспрецедентным за всю историю.

"В последние годы, с выходом США из ядерной сделки, это соглашение в значительной степени утратило свою эффективность для нашего народа из-за односторонних санкций, введенных президентом США Дональдом Трампом", сказал Рабии, отметив, что это привело к несправедливым суждениям по СВПД внутри страны.

"США не позволили иранскому народу воспользоваться экономическими интересам СВПД, и они сами понесли большие потери как на международной арене, так и в Соединенных Штатах", добавил Рабии.

Следите за нами в Twitter @irnarussian