Иран призвал аравийскую коалицию прекратить бомбардировку йеменских детей и жещин

Ранее новый генсек Совета сотрудничества арабских стран Персидского залива утвердил, что Иран отправляет оружие в Йемен, отметив, что Тегеран является причиной отсутствия политического решения в Йемене.

"Мы рекомендуем новому генеральному секретарю Совета сотрудничества арабских стран Персидского залива вместо того, чтобы выдвигать необоснованные громкие обвинения в адрес Ирана сосредоточить внимание на необходимости прекращения военных действий коалиции против йеменских женщин и детей, а также внести свой вклад в продвижении межйеменского урегулирования конфликта", заявил Мусави, следует из сообщения, опубликованного на сайте иранского МИД.

"Некоторые члены Совета сотрудничества стран Залива проводят бомбардировки йеменского народа, ввели блокаду и мешают доставке топлива, медикаментов и продовольствия, необходимых для борьбы с пандемией коронавируса", отметил Мусави.