14 июл. 2020 г., 17:18
Journalist ID: 2177
News Code: 83855718
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Иран призвал аравийскую коалицию прекратить бомбардировку йеменских детей и жещин

Иран призвал аравийскую коалицию прекратить бомбардировку йеменских детей и жещин

Тегеран, 14 июля. ИРНА — Вместо того, чтобы выдвигать необоснованные громкие обвинения в адрес Ирана новому генеральному секретарю Совета сотрудничества арабских стран Персидского залива Наифу аль-Хаджрафу следует сосредоточить внимание на необходимости остановить нападения коалиции на йеменских женщин и детей, так прокомментировал официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявления аль-Хаджрафа по Ирану.

Ранее новый генсек Совета сотрудничества арабских стран Персидского залива утвердил, что Иран отправляет оружие в Йемен, отметив, что Тегеран является причиной отсутствия политического решения в Йемене.

"Мы рекомендуем новому генеральному секретарю Совета сотрудничества арабских стран Персидского залива вместо того, чтобы выдвигать необоснованные громкие обвинения в адрес Ирана сосредоточить внимание на необходимости прекращения военных действий коалиции против йеменских женщин и детей, а также внести свой вклад в продвижении межйеменского урегулирования конфликта", заявил Мусави, следует из сообщения, опубликованного на сайте иранского МИД.

"Некоторые члены Совета сотрудничества стран Залива проводят бомбардировки йеменского народа, ввели блокаду и мешают доставке топлива, медикаментов и продовольствия, необходимых для борьбы с пандемией коронавируса", отметил Мусави.

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