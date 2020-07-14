Зариф назвал неприемлемым продолжение блокады Йемена



"Глава МИД Ирана во вторник провел по видеосвязи встречу с министром иностранных дел правительства Национального спасения Йемена Хишамом Шарафом Абдуллой", сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства Ирана.

"Иран по-прежнему считает политическое решение единственным для завершения конфликта в Йемене", сказал Зариф, отметив, что Тегеран поддерживает конструктивное сотрудничество с йеменскими и международными заинтересованными сторонами в рамках мирного плана для Йемена.

"Исламская Республика Иран уверен в том, что единственный способ стабилизации и урегулировании кризиса в Йемене — это сохранение территориальной целостности страны, укрепление единства между йеменскими группами и введение всестороннего политического диалога между различными группами и партиями для формирования единого правительства, поскольку Йемен принадлежит всем йеменским группам", подчеркнул министр.

Зариф осудил блокаду Йемена в условиях распространения пандемии коронавируса, подчеркнув, что Иран продолжает отправлять гумпомощь для йеменского народа.

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