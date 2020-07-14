14 июл. 2020 г., 15:28
Journalist ID: 2177
News Code: 83855603
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Зариф назвал неприемлемым продолжение блокады Йемена

Зариф назвал неприемлемым продолжение блокады Йемена

Тегеран, 14 июля. ИРНА — Продолжение жестокой блокады Йемена, а также задержание кораблей, перевозящих продовольствие и топливо в страну коалицией являются неприемлемыми, заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.


"Глава МИД Ирана во вторник провел по видеосвязи встречу с министром иностранных дел правительства Национального спасения Йемена Хишамом Шарафом Абдуллой", сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства Ирана.
"Иран по-прежнему считает политическое решение единственным для завершения конфликта в Йемене", сказал Зариф, отметив, что Тегеран поддерживает конструктивное сотрудничество с йеменскими и международными заинтересованными сторонами в рамках мирного плана для Йемена.
"Исламская Республика Иран уверен в том, что единственный способ стабилизации и урегулировании кризиса в Йемене — это сохранение территориальной целостности страны, укрепление единства между йеменскими группами и введение всестороннего политического диалога между различными группами и партиями для формирования единого правительства, поскольку Йемен принадлежит всем йеменским группам", подчеркнул министр.
Зариф осудил блокаду Йемена в условиях распространения пандемии коронавируса, подчеркнув, что Иран продолжает отправлять гумпомощь для йеменского народа.

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