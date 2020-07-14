14 июл. 2020 г., 14:33
Journalist ID: 2390
News Code: 83855519
0 Persons

Tags

Иран занимает 46-е место по добыче золота в мире

Иран занимает 46-е место по добыче золота в мире

Тегеран, 14 июля, ИРНА – Иран в этом году планирует увеличивать золотодобычу на 35 тыс. 600 тонн золотой руды от 3,4 ppm из 22 активных шахта в стране. Об этом заявил замглавы Организации по геологии и разведке полезных ископаемых Мохаммад-Багер Дори во вторник.

"Иран занимает 46-е место по добыче золота в мире", отметил он, добавив, что доля добычи золота Ираном – 0,2% мировой добычи золота.
Дори отметил, что крупнейший шахта золоти Ирана "Заршуран" находится в районе "Такаб" на Западном Азербайджане.
По его словам, иранская организация по геологии и разведке полезных ископаемых в настоящее время добывает золото в  Нахиле (Захедан), Безман (Ираншахр), Альче-Гешлаг (Варзаган) и Гольпайган (Исфахан).
Соединенные Штаты, Франция, Германия, Италия и Россия имеют самые большие запасы золота в мире.
Иран считается 5-м потребителем золота мира.
Следите за нами в Twitter @irnarussian

Tags

Your Comment

You are replying to: .
9 + 4 =