"Иран занимает 46-е место по добыче золота в мире", отметил он, добавив, что доля добычи золота Ираном – 0,2% мировой добычи золота.

Дори отметил, что крупнейший шахта золоти Ирана "Заршуран" находится в районе "Такаб" на Западном Азербайджане.

По его словам, иранская организация по геологии и разведке полезных ископаемых в настоящее время добывает золото в Нахиле (Захедан), Безман (Ираншахр), Альче-Гешлаг (Варзаган) и Гольпайган (Исфахан).

Соединенные Штаты, Франция, Германия, Италия и Россия имеют самые большие запасы золота в мире.

Иран считается 5-м потребителем золота мира.

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