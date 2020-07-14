Австрия вернула Ирану коллекцию исторических артефактов

"Коллекция иранских артефактов, изъятая австрийскими властями была передана посольству Ирана в Вене при сотрудничестве представителя Интерпола в Австрии с международной полицией Ирана", сообщил он.

"Среди артефактов были стальной ритон, относящийся к эпохе Ахеменидов, и бронзовый бюст, относящийся к эпохе Сасанидов" уточнил он.

Ранее МИД Ирана сообщил, что возврат коллекции стал возможен в рамках судебного сотрудничества между Ираном и Австрией и при сотрудничестве Международной организации уголовной полиции Интерпол и международной полиции Ирана.

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