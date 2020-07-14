Рухани: управление страной без нефти — демонстрация силы Ирана в экономической войне

"Американцы ожидали подрыва экономики Ирана сразу после введения санкций, но сегодня нам удалось управлять страной без нефти. Это является отличным свидетельством силы и победы иранского народа в экономической войне", сказал президент Рухани.

Президент Ирана указал на влияние пандемии коронавируса на мировую экономику, заявив, что Иран успешно преодолел кризис. "В такой ситуации, что даже некоторые развитые страны испытывают трудности в обеспечении повседневных потребностей людей, правительство Ирана преодолел кризис с помощью специальных мер и при сотрудничестве народа", подчеркнул он.

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