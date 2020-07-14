В Иране создали устройство для контроля опухоли головного мозга

Технология производства этого устройства до сих пор принадлежала конкретной сионистской компании.
"Устройство для контроля развития опухоли головного мозга на основе электрических полей является результатом многолетних исследований наших учёных", отметил исполнитель исследовательской команды Алиреза Маджид Ансари во вторник.
По его словам, данное устройство используется для лечения опухоли головного мозга. "Сионистская компания, производящая это устройство, также предлагает свои услуги американским и европейским предприятиям", добавил он.
Он заявил, что в настоящее время устройство для контроля развития опухоли головного мозга переконструировано, и его лабораторный образец успешно создан в Иране.
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Тегеран, 14 июля, ИРНА – Иранские исследователи и ученые из Тегеранского университета и технологического университете имени Шарифа при поддержке исследовательского центра "Мотамед" создали устройство собственного производства для контроля развития опухоли головного мозга.
Технология производства этого устройства до сих пор принадлежала конкретной сионистской компании.
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