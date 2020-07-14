Австрия: Иран должен извлечь экономические выгоды из СВПД

"Австрия как страна, в которой состоялись переговоры по ядерной программе Ирана, несет отдельную ответственность за сохранение ядерного соглашения", говорится в заявлении.

14 июля 2015 года постоянные члены СБ ООН, ЕС и Иран подписали ядерную сделку, также известную как СВПД в Вене.

Как отмечается в заявлении, Австрия, без никаких условий, наряду с остальными членами ЕС пытается для спасения СВПД.

МИД Австрии также выразил сожаление в связи с односторонними актами, приведшие к подрыву ядерного соглашения. Вена выразила надежду на полную реализацию сделки и извлечение Ираном выгоду из СВПД.

Следите за нами в Twitter @irnarussian