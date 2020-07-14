Австрия: Иран должен извлечь экономические выгоды из СВПД

"Австрия как страна, в которой состоялись переговоры по ядерной программе Ирана, несет отдельную ответственность за сохранение ядерного соглашения", говорится в заявлении.
14 июля 2015 года постоянные члены СБ ООН, ЕС и Иран подписали ядерную сделку, также известную как СВПД в Вене.
Как отмечается в заявлении, Австрия, без никаких условий, наряду с остальными членами ЕС пытается для спасения СВПД.
МИД Австрии также выразил сожаление в связи с односторонними актами, приведшие к подрыву ядерного соглашения. Вена выразила надежду на полную реализацию сделки и извлечение Ираном выгоду из СВПД.
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Лондон, 14 июля, ИРНА – МИД Австрии по случаю 5-й годовщины ядерного соглашения объявил, что все стороны-члены Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) должны договориться для полной реализации сделки, чтобы Иран извлек все экономические выгоды из соглашения.
"Австрия как страна, в которой состоялись переговоры по ядерной программе Ирана, несет отдельную ответственность за сохранение ядерного соглашения", говорится в заявлении.
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