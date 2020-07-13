Иранские исследователи обнаружили новый вид растений

Согласно данным Национального центра генетических и биологических ресурсов Ирана, д-р Алиреза Долатьяри, ботаник этого национального центра, сказал: «Найти новый вид растений в мире очень сложно из-за большого объема исследований, а также из-за необходимости высокой экспертизы. В результате полевой и гербарной активности исследователи из Национального центра генетических и биологических ресурсов Ирана обнаружен новый вид лука (Allium)».

«Молекулярные и филогенетические исследования этой работы были проведены в сотрудничестве с исследователями из университета имени Фердоуси и IPK в Германии. Наконец, предоставляя цитологические, молекулярные и генеалогические доказательства, новый вид растений лука под названием Allium schisticola из Ирана был зарегистрирован и статья была опубликована в международном журнале Phytotaxa», - добавил он.