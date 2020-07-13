Ваези: развитие отношений с соседями является одним из основных принципов внешней политики Ирана

Махмуд Ваези сегодня в понедельник в телефонном разговоре с заместителем премьер-министра Азербайджанской Республики Шахином Мустафаевым выразил сожаление по поводу гибели нескольких азербайджанских солдат в конфликте на границе между Азербайджаном и Арменией и выразил сочувствие правительству и народу страны и заявил: «Сохранение территориальной целостности стран, в том числе Азербайджанской Республики, было и будет стратегией Исламской Республики Иран».

«Иран всегда настаивал на решении проблем и споров путем политических и переговорных способов, и мы надеемся, что проблема будет решена без применения силы», - отметил он.

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