13 июл. 2020 г., 23:15
Journalist ID: 2388
News Code: 83854641
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Ваези: развитие отношений с соседями является одним из основных принципов внешней политики Ирана

Ваези: развитие отношений с соседями является одним из основных принципов внешней политики Ирана

Тегеран, 13 июля, ИРНА - Говоря о необходимости усилий по расширению отношений между Ираном и Азербайджаном в различных областях, глава администрации президента Махмуд Ваези сказал, что развитие отношений с соседями является одним из базовых принципов внешней политики Ирана и в этой связи готово развивать и укреплять отношения.

Махмуд Ваези сегодня в понедельник в телефонном разговоре с заместителем премьер-министра Азербайджанской Республики Шахином Мустафаевым выразил сожаление по поводу гибели нескольких азербайджанских солдат в конфликте на границе между Азербайджаном и Арменией и выразил сочувствие правительству и народу страны и заявил: «Сохранение территориальной целостности стран, в том числе Азербайджанской Республики, было и будет стратегией Исламской Республики Иран».

«Иран всегда настаивал на решении проблем и споров путем политических и переговорных способов, и мы надеемся, что проблема будет решена без применения силы», - отметил он.

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