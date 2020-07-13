13 июл. 2020 г., 22:26
Journalist ID: 2388
News Code: 83854612
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МИД: позиция Ирана в отношении Карабаха не изменилась

МИД: позиция Ирана в отношении Карабаха не изменилась

Тегеран, 13 июля, ИРНА – Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави подчеркнул, что позиция Исламской Республики Иран по карабахскому району между Арменией и Азербайджанской Республикой не изменилась.

На вопросе журналистов, изменилась ли позиция Ирана по карабахскому району, Мусави заявил: «Наша позиция по спорному району в Карабахе между Арменией и Азербайджанской Республикой не изменилась».

Подчеркнув необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности стран и использования способов мирного разрешения споров, он добавил: «Мы считаем, что эти две соседние страны должны разрешать свои споры мирным путем, и Исламская Республика Иран всегда готова, чтобы помочь в разрешении этого конфликта», - продолжил он.

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