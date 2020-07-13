Посол: сотрудничество между Ираном и Австрией является значительным среди западных стран

Стефан Шульц в понедельник на церемонии подписания меморандума о взаимопонимании между муниципалитетом Тегерана и посольством Австрии в культурной и социальной сферах отметил: «Проходит более 700 лет письменных отношений между Ираном и Австрией и 160 лет дипломатических отношений между двумя странами на самом высоком уровне и 60 лет с момента создания отдела культуры посольства Австрии в Тегеране. Эти статистические данные показывают, насколько важно сотрудничество между Ираном и Австрией», - заявил он.

Ссылаясь на прогресс Ирана в исследованиях антител крови по поводу коронасируса, Шульц добавил: «Австрийская сторона заинтересована в получении результатов этого исследования. Иран также является одной из ведущих стран мира в области биотехнологий и нанотехнологий, в которых Австрия также может сотрудничать с Ираном».

Заместитель посла Австрии Александр Ригер такжев свою очередь сказал: «Кроме того, проведение ирано-европейского концерта «Мир» в башне Милад будет перенесено на следующий год.

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