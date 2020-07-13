Объявлен призыв к выдвижению кандидатов на премию Мустафа 2021 года

Премия была учреждена в Иране в 2013 году, и первое её вручение состоялось в течение Недели Исламского Единства, знаменующей день рождения Пророка Мухаммада (Мир ему и благословение).

Премия Мустафа будет вручена в четырех областях науки и техники: информация и связь, наука и техника, биологические и медицинские технологии, нанотехнологии и все области науки и техники. Он состоится в ноябре 2021 года.

Условиями присуждения премия в трех специализированных областях является гражданство одной из 57 исламских стран, но нет никаких возрастных, половых или религиозных ограничений для кандидата.