Аббас Аракчи: Мы ждем результатов консультаций Жозепа Борреля

«Письмо Ирана было доставлено, и Жозеп Боррель, как координатор Совместной комиссии, консультируется с другими членами, чтобы решить, как провести встречу после письма Ирана», - сказал он.

«У этой встречи есть крайний срок, и теперь Боррель проводит консультации с разными членами, мы ждем результатов консультаций между представителем по внешней политике ЕС», - добавил он.

Если какой-нибудь член ядерной сделки не выполнит свои обязательства или нарушит свои обязательства, другая сторона может подать жалобу в Совместную комиссию на основе механизма разрешения споров», пояснил он.