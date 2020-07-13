13 июл. 2020 г., 18:17
Journalist ID: 2388
News Code: 83854432
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Аббас Аракчи: Мы ждем результатов консультаций Жозепа Борреля

Аббас Аракчи: Мы ждем результатов консультаций Жозепа Борреля

Тегеран, 13 июля, ИРНА - Заместитель министра иностранных дел Аббас Арагчи заявил, что письмо Мохаммада Джавада Зарифа дошло до верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля и что Иран в настоящее время ожидает результатов его консультаций с другими членами Совета Безопасности.

«Письмо Ирана было доставлено, и Жозеп Боррель, как координатор Совместной комиссии, консультируется с другими членами, чтобы решить, как провести встречу после письма Ирана», - сказал он.

«У этой встречи есть крайний срок, и теперь Боррель проводит консультации с разными членами, мы ждем результатов консультаций между представителем по внешней политике ЕС», - добавил он.

Если какой-нибудь член ядерной сделки не выполнит свои обязательства или нарушит свои обязательства, другая сторона может подать жалобу в Совместную комиссию на основе механизма разрешения споров», пояснил он.

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