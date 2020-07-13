Посол Ирана в РФ: ядерную сделку можно спасти при условии практических действий

По случаю пятой годовщины подписания ядреной сделки, Казем Джалали в заметке под названием «ядерная сделка над лезвием бритвы», заявил, что Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) в отношении ядерной деятельности Ирана стал результатом многолетних интенсивных переговоров между Исламской Республикой Иран и «Большой шестеркой» (Россия, Китай, США, Великобритания, Франция, Германия).

Впоследствии, 20 июля 2015 года, он был ратифицирован резолюцией 2231 Совета Безопасности ООН. СВПД основан на трех основных экономических, технических и политических (и правовых) основах.

По словам Джалали, взгляд на события последних пяти лет показывает, что исполнительный процесс СВПД пережил много взлетов и падений. Первоначально мы были свидетелями выполнения Ираном обязательств по ядреной сдекле, и на основе достигнутых соглашений часть санкций, наложенных на Иран в связи с его ядерной деятельностью, была отменена, а часть санкций (в отношении вооружений) должна была быть прекращена к концу октября 2020 года.

Как указывает политик, выход США из СВПД 8 мая 2018 года, возобновление санкций в течение двух этапов и введение новых санкций Соединенными Штатами усложнили реализацию этого международного соглашения.

Кроме того, усилия США по продлению эмбарго на поставки оружия и искажению угрозы использования механизма запуска были предприняты с целью подорвать правовые и политические рамки для завершения процесса максимального давления со стороны Вашингтона. Несомненно, ослабление СВПД очень опасно и может разрушить глобальную стабильность, мир и безопасность.

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