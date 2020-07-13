13 июл. 2020 г., 14:54
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News Code: 83854222
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Последние новости по распространению коронавируса в Иране

Последние новости по распространению коронавируса в Иране

Тегеран, 13 июля, ИРНА — Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 259 652. Об этом сообщила в понедельник пресс-секретарь Министерства здравоохранения и медицинского образования Сима Садат Лари.

"С начала распространения коронавируса в Иране зафиксированы 222 тыс. 539 случаев выздоровления среди заразившихся", отметила она на пресс-конференции.
Она добавила, что к сожалению, в общей сложности в Иране умерли уже 13 032 человека.
Напомним, более 13 млн. человек заразились коронавирусом в мире, более 570 тыс. из которых умерли.
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