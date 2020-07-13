Нападки на 25-летнее соглашение Ирана и Китая имеют иностранные корни: МИД

"Проект соглашения о сотрудничестве Ирана и Китая готов, и он должен быть передан другой стороне для окончательной доработки", заявил Мусави на своей еженедельной встрече с журналистами, отметив, что новые договоренности согласно стратегическому соглашению будут подписаться, и двусторонние отношения будут развиваться по новому плану.

Он подчеркнул, что Иран готов подписать подобные соглашения с другими дружественными странами на долгосрочную перспективу.

Военные взаимодействия Ирана и Сирии продолжатся до полной ликвидации террористических групп

В ответ на вопрос ИРНА о военном соглашении Ирана и Сирии и поездке генерала Багери в Сирию, пресс-секратарь МИД ИРИ отметил, что Иран по приглашению правительства Сирии присутствует в этой стране, и такие сотрудничества между двумя странами продолжатся до полной ликвидации террористических групп.

Он отметил, что военные взаимодействия и отношения Ирана и Сирии не считаются новой темой.

Ирану неважно, кто победит на президентских выборах в США в 2020 году

Комментируя следующие президентские выборы в США, Мусави отметил: "Ирану неважно, кто победит на президентских выборах в США в 2020 году, а Ирану важно его позиция по иранскому народу".

Иран призвал Азербайджан и Армению к политическому урегулированию карабахского конфликта

"Мы призываем Азербайджан и Армению к сдержанности и политическому урегулированию вопросов, включая оккупированные земли в Карабахе", заявил представитель МИД Ирана, выразив сожаление в связи с инцидентом и смертью азербайджанских сил.

Иран неоднократно выразил, и ещё раз выражает свою готовность к мирному урегулированию конфликта.

Инцидент на ядерном объекте в Натанзе не окажет влияние на ядерной программе Ирана

Мусави опроверг влияние недавнего инцидента на ядерном объекте в Натанзе на ядерной программе Ирана. Он также сообщил о срочном восстановлении ядерного объекта.

Взаимодействия Ирана с МАГАТЭ продолжатся

"Ядерная программа Ирана в настоящее время без практических ограничений продолжится, в то же время наши взаимодействия с МАГАТЭ продолжатся согласно обязательствам по добровольному протоколу", заявил Мусави, указав на сокращение ядерных обязательств Ираном.

По его словам, режим Трампа накануне президентских выборов стремится к победе во внешней политике, и он следит за уничтожением ядерной сделки. "Эмбарго ООН на поставки оружия в Иран истекает в октябре 2020 года согласно резолюции 2231, но режим Трампа намерен продлить оружейное эмбарго в отношении Ирана".

Иран назвал неприемлемыми предлоги Южной Кореи по отказу от оплаты долга перед Ираном

"Предлоги Южной Кореи по отказу от оплаты долга перед Ираном являются неприемлемыми", заявил Мусави. В настоящее времени долг Южной Кореи перед Ираном составляет 7 млрд долларов.

Он обещал об инициативе МИД Ирана в случае продолжения такой ситуации.

Следите за нами в Twitter @irnarussian