13 июл. 2020 г., 14:41
Journalist ID: 2390
News Code: 83854196
0 Persons

Tags

Нападки на 25-летнее соглашение Ирана и Китая имеют иностранные корни: МИД

Нападки на 25-летнее соглашение Ирана и Китая имеют иностранные корни: МИД

Тегеран, 13 июля, ИРНА — Нападки на 25-летнее соглашение Ирана и Китая, безусловно, имеют иностранные корни. Об этом заявил официальный представитель МИД ИРИ Аббас Мусави в понедельник, указав на акты антиреволюционных групп в этом отношении.

"Проект соглашения о сотрудничестве Ирана и Китая готов, и он должен быть передан другой стороне для окончательной доработки", заявил Мусави на своей еженедельной встрече с журналистами, отметив, что новые договоренности согласно стратегическому соглашению будут подписаться, и двусторонние отношения будут развиваться по новому плану.
Он подчеркнул, что Иран готов подписать подобные соглашения с другими дружественными странами на долгосрочную перспективу.
Военные взаимодействия Ирана и Сирии продолжатся до полной ликвидации террористических групп
В ответ на вопрос ИРНА о военном соглашении Ирана и Сирии и поездке генерала Багери в Сирию, пресс-секратарь МИД ИРИ отметил, что Иран по приглашению правительства Сирии присутствует в этой стране, и такие сотрудничества между двумя странами продолжатся до полной ликвидации террористических групп.
Он отметил, что военные взаимодействия и отношения Ирана и Сирии не считаются новой темой.
Ирану неважно, кто победит на президентских выборах в США в 2020 году
Комментируя следующие президентские выборы в США, Мусави отметил: "Ирану неважно, кто победит на президентских выборах в США в 2020 году, а Ирану важно его позиция по иранскому народу".
Иран призвал Азербайджан и Армению к политическому урегулированию карабахского конфликта
"Мы призываем Азербайджан и Армению к сдержанности и политическому урегулированию вопросов, включая оккупированные земли в Карабахе", заявил представитель МИД Ирана, выразив сожаление в связи с инцидентом и смертью азербайджанских сил.
Иран неоднократно выразил, и ещё раз выражает свою готовность к мирному урегулированию конфликта.
Инцидент на ядерном объекте в Натанзе не окажет влияние на ядерной программе Ирана
Мусави опроверг влияние недавнего инцидента на ядерном объекте в Натанзе на ядерной программе Ирана. Он также сообщил о срочном восстановлении ядерного объекта.
Взаимодействия Ирана с МАГАТЭ продолжатся
"Ядерная программа Ирана в настоящее время без практических ограничений продолжится, в то же время наши взаимодействия с МАГАТЭ продолжатся согласно обязательствам по добровольному протоколу", заявил Мусави, указав на сокращение ядерных обязательств Ираном.
По его словам, режим Трампа накануне президентских выборов стремится к победе во внешней политике, и он следит за уничтожением ядерной сделки. "Эмбарго ООН на поставки оружия в Иран истекает в октябре 2020 года согласно резолюции 2231, но режим Трампа намерен продлить оружейное эмбарго в отношении Ирана".
Иран назвал неприемлемыми предлоги Южной Кореи по отказу от оплаты долга перед Ираном
"Предлоги Южной Кореи по отказу от оплаты долга перед Ираном являются неприемлемыми", заявил Мусави. В настоящее времени долг Южной Кореи перед Ираном составляет 7 млрд долларов.
Он обещал об инициативе МИД Ирана в случае продолжения такой ситуации.
Следите за нами в Twitter @irnarussian

Tags

Your Comment

You are replying to: .
8 + 9 =