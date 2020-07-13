Экспорт трубной и профильной продукции из Ирана в 17 стран мира

Он отметил, что сохранение и развитие экспорта трубной и профильной продукции нуждается в обеспечении сырья.

По его словам, компании-члены этого синдиката произвели более 750 тыс. тонн труб и профилей в 2018 году. Он добавил, что доходы страны, состоящие из сотен миллионов долларов в 2018 году, привели к скачку занятности в стране. Остановка экспорта нанесет первый удар по занятости.

Каве подчеркнул важность активизации производителей стали в Иране согласно требованиям соседних стран.

Ожидается, что 10 млн. тонн стали будет экспортирован из Ирана в этом году. 35-45% изделий состоит из стального листа.

Стальная промышленность Ирана, лидирующая на Ближнем Востоке, также находится среди 10 лучших производителей стали мира.

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