Экспорт трубной и профильной продукции из Ирана в 17 стран мира

Он отметил, что сохранение и развитие экспорта трубной и профильной продукции нуждается в обеспечении сырья.
По его словам, компании-члены этого синдиката произвели более 750 тыс. тонн труб и профилей в 2018 году. Он добавил, что доходы страны, состоящие из сотен миллионов долларов в 2018 году, привели к скачку занятности в стране. Остановка экспорта нанесет первый удар по занятости.
Каве подчеркнул важность активизации производителей стали в Иране согласно требованиям соседних стран.
Ожидается, что 10 млн. тонн стали будет экспортирован из Ирана в этом году. 35-45% изделий состоит из стального листа.
Стальная промышленность Ирана, лидирующая на Ближнем Востоке, также находится среди 10 лучших производителей стали мира.
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Тегеран, 13 июля, ИРНА – Трубная и профильная промышленность Ирана экспортирует свои продукции в 17 стран мира, заявил секретарь синдиката производителей трубной и профильной продукции Ирана Амир Хоссейн Каве в понедельник.
Он отметил, что сохранение и развитие экспорта трубной и профильной продукции нуждается в обеспечении сырья.
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