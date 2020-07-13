Британский политик: ядерная сделка – основа надежды на многосторонность

«Многостороннее дипломатическое взаимодействие в сфере безопасности и экономики, возникающее на Ближнем Востоке, в том числе в Иране, являются наилучшим способом обеспечения будущего мирного сотрудничества для людей в Персидском заливе», - сказал он.

«Уже настало время, чтобы страдания в отношения иранского народа были прекращены в результате несправедливых и односторонних санкций США, а европейским странам - выполнить свои финансовые и торговые обязательства», - добавил посол.

Британский дипломат выразил надежду, что Иран вернется к полному соблюдению своих обязательств перед ядреной сделкой и что МАГАТЭ подтвердит 100-процентную приверженность Ирана соглашению 2015 года.

«Я надеюсь, что в 2021 году мы увидим события, которые положат конец разрушительному подходу правительства США - такому же подходу, который, наряду со злой политикой других правительств, сделал Соединенные Штаты крупнейшим сторонником нестабильности и страданий стран на Ближнем Востоке», - добавил он.

В мае 2016 года президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке и незаконно вышел из ядреной сделки и восстановил санкции, наложенные на иранский народ.

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