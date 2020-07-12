Посол: процесс реализации справедливости в мире движется в обратном направлении

"Тема уважения международных законов в качестве основы глобального взаимодействия всегда была предметом внимания мирового сообщества", написал Джалали в своем Twitter.

"В прошлом основатели ООН испытывали беспокойство в связи с несоблюдением закона другими членами, но сегодня международное сообщество обеспокоено нарушением закона основателями", написал посол.

"Действия США по выходу из многих международных договоров, включая СВПД (а недавно из Всемирной организации здравоохранения), а также усилия Вашингтона убедить мировое сообщество нарушать закон и соблюдать односторонние и жестокие санкции этой страны против Ирана, не имели и не будут иметь каких-либо последствий кроме дестабилизации и усиления напряженности", подчеркнул дипломат.

По словам Джалали, Исламская Республика Иран в прошлые годы доказала, что она привержена своим обязательствам по СВПД. Однако складывается впечатление, что хорошие и плохие критерии находятся в кризисе.

"Тегеран, который оказывает максимальное сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), недавно стал свидетелем принятия антииранской резолюции в Совете управляющих. Логичная позиция России и Китая в отношении указанной резолюции подтверждает полное понимание этими странами чувствительных нынешних условий, и это заслуживает благодарности", добавил он.

"Использование Ираном экономических интересов СВПД является его неотъемлемым правом, однако Иран до настоящего времени не только не воспользовался этими интересами, но и столкнулся с незаконными усилиями со стороны Соединенных Штатов", указал Джалали.

"И сейчас Иран является свидетелем усилий этой страны по продлению оружейного эмбарго, которое, согласно Резолюции 2231 Совета Безопасности, заканчивается в скором времени. Складывается впечатление, что процесс реализации справедливости в мире движется в обратном направлении", заключил дипломат.

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