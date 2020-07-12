Лидер: враги признают свое поражение перед Ираном

Верховный лидер Исламской революции в воскресенье провел по видеосвязи встречу с новоизбранными депутатами меджлиса (парламента) 11-го созыва Исламской Республики Иран.

"В нынешней ситуации, даже при наличии внутренних разногласий, мы должны объединить усилия против врага", сказал лидер, подчеркнув необходимость единства и солидарности и единогласия внутри страны против обширного фронта врага.

Аятолла Хаменеи сравнил экономические проблемы страны с болезнью. "Экономические проблемы страны как болезнь, но ввиду того, что Иран отличается мощной основой, он, несомненно, справится с этими «болезнями». Враг сегодня признается, что, несмотря на жесточайшие санкции и полномасштабное давление, он не смог добиться своих антииранских целей", подчеркнул аятолла Хаменеи.

"Частично существующие проблемы связаны с недостаточным вниманием со стороны некоторых должностных лиц. Если распространится осознание национальной уверенности в своих силах и уменьшатся надежды на заграницу, я уверен, что экономические проблемы будут решены"

"Создание тысяч инновационных компаний, реализация сотен инфраструктурных проектов, изумительный прогресс в военной и космической сферах – все это результаты использования лишь части существующих колоссальных возможностей страны. Это необходимо развивать", добавил он.

По словам Верховного лидера, Меджлис XI Созыва является самым сильным и революционным после Исламской революции. "Наличие полной стимулов, веры и образованной и эффективной молодежи наряду с опытными руководителями в исполнительной сфере сделали очень хорошим и обнадеживающим нынешний состав парламента", резюмировал он.

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