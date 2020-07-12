Иранец номинирован на звание лучшего голкипера Лига чемпионов АФК в 2018 году

АФК в очередной раз проводит опрос на звание лучшей команды Лига чемпионов Азии. В нынешнем опросе люди могут избрать лучшего вратаря Лига чемпионов АФК в 2018 году.

Алиреза Бейранванд, который претендует на звание лучшего голкипера, является единственным представителем Западной Азии данном опросе.

ФК Персеполис, которая вышла в финал Лига чемпионов Азии 2018 года, уступила японскому "Касима Антлерз". Корейский вратарь этой футбольной команды Квон Сон Тэ также присутствует в опросе АФК.

В 2019 году Бейранванд также претендовал на звание лучшего футболиста года Азии.



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