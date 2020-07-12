12 июл. 2020 г., 14:24
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Иранец номинирован на звание лучшего голкипера Лига чемпионов АФК в 2018 году

Иранец номинирован на звание лучшего голкипера Лига чемпионов АФК в 2018 году

Тегеран, 12 июля, ИРНА – Вратарь сборной Ирана по футболу и ФК Персеполис Алиреза Бейранванд претендует на звание лучшего голкипера Лига чемпионов АФК в 2018.

АФК в очередной раз проводит опрос на звание лучшей команды Лига чемпионов Азии. В нынешнем опросе люди могут избрать лучшего вратаря Лига чемпионов АФК в 2018 году.
Алиреза Бейранванд, который претендует на звание лучшего голкипера, является единственным представителем Западной Азии данном опросе.
ФК Персеполис, которая вышла в финал Лига чемпионов Азии 2018 года, уступила японскому "Касима Антлерз". Корейский вратарь этой футбольной команды Квон Сон Тэ также присутствует в опросе АФК.
В 2019 году Бейранванд также претендовал на звание лучшего футболиста года Азии.


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