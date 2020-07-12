Рухани заявил о поддержке экономических активистов в Иране

"Политика правительства заключается в укреплении и поддержке компаний, которые находятся на передней линии борьбы с санкциями, и попытаются обеспечивать необходимые продукты страны", заявил Рухани на заседании штаба по экономической координации правительства Ирана.

Он также подчеркнул важность роли производителей и бизнесменов частного сектора в санкционный период.

По его словам, правительство поддерживает экспортеров и импортеров, приверженных торговой политике страны, но также противостоит нарушителям закона.

Следите за нами в Twitter @irnarussian