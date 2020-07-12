12 июл. 2020 г., 13:27
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News Code: 83852841
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Рухани заявил о поддержке экономических активистов в Иране

Рухани заявил о поддержке экономических активистов в Иране

Тегеран, 12 июля, ИРНА – Экспортеры и активные торговые единицы поддерживаются правительством, заявил президент Ирана Хасан Рухани в воскресенье.

"Политика правительства заключается в укреплении и поддержке компаний, которые находятся на передней линии борьбы с санкциями, и попытаются обеспечивать необходимые продукты страны", заявил Рухани на заседании штаба по экономической координации правительства Ирана.
Он также подчеркнул важность роли производителей и бизнесменов частного сектора в санкционный период.
По его словам, правительство поддерживает экспортеров и импортеров, приверженных торговой политике страны, но также противостоит нарушителям закона.
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