Дальность ракет ВДВ сухопутных войск Ирана скоро достигнет 100 км

"ВДВ сухопутных войск имеют успешных достижений в разработке ракет из категории «выстрелил и забыл», ракет с высокой точностью и дальностью 8,5 км. Мы надеемся, что в ближайшее время получим ракеты с дальностью 20 и 100 км", сказал Горбани.

Он подчеркнул, что ВДВ сухопутных войск иранской Армии оказывают поддержку силам армии, КСИР и пограничным войскам в четырех точках страны.

"Воздушно-десантные войска сухопутных войск провели крупнейшие ночные военные учения на протяжении 6 часов в полной темноте, которое не имеет аналогов на Ближнем Востоке", резюмировал он.

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