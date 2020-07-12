Байден ничем не отличается от Трампа для Ирана: Ваези

"Иран не стремится к установлению отношений с США", сказал он на телепрограмме в субботу, отметив, что Иран не доверял США, также не доверяет Европе. "Наше взаимопонимание основано на интересах страны, пока обеспечены интересы Тегерана, мы привержены ядерной сделке", добавил он, говоря о выходе США из СВПД.
По его словам, европейские страны заинтересованы сохранять ядерное соглашение с Ираном, но сегодня они под давлением США не могут сохранять свою приверженность СВПД по иранской ядерной программе. "Европейцы доказали, что они не основаны на никаких принципах, они постареют выиграть время до конца президентских выборов США", заявил Ваези.
"Если СВПД не принесет Ирану интересы после снятия оружейного эмбарго от Тегерана, тогда мы будем реагировать", отметил глава администрации иранского президента, ссылаясь на письмо президента Ирана странам-членам ядерной сделки в прошлом году.
Иранская ядерная сделка предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение 5 лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. Эмбарго ООН на поставки оружия в Иран истекает в октябре 2020 года.
Ваези считает, что враги Исламской Республики стремятся к беспорядкам в стране и изоляции Ирана. Он добавил, что враги возмущены, так как они не смогли добиться своих целей путем санкций.
Он также сообщил о переговорах Ирана с Южной Кореей. В случае нерезультативности переговоров, Тегеран намерен подать на Южную Корею в суд из-за ее отказа оплатить поставки иранской нефти на сумму до $9 млрд.
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Тегеран, 12 июля, ИРНА – Для Исламской Республики Ирана (Джо – ред.) Байден ничем не отличается от (Дональда – ред.) Трампа, наши интересы не связаны с тем, что кто придет к власти. Об этом заявил глава администрации президента Ирана Махмуд Ваези в субботу.
"Иран не стремится к установлению отношений с США", сказал он на телепрограмме в субботу, отметив, что Иран не доверял США, также не доверяет Европе. "Наше взаимопонимание основано на интересах страны, пока обеспечены интересы Тегерана, мы привержены ядерной сделке", добавил он, говоря о выходе США из СВПД.
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