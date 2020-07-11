Сталь Ирана занимает первое место на Ближнем Востоке и десятое в мире

Последним шагом в развитии сталелитейной промышленности Ирана является открытие проектов по развитию производства губчатого чугуна и установки по производству железных гранул в Сталелитейном комбинате Пасаргад в городе Кавар, Фарс.

Из четырех блоков металлургического комбината Пасаргад Кавара, три из которых уже введены в эксплуатацию, его концентратный блок будет введен в эксплуатацию к концу этого года.

Предполагается, что объем производства стали достигнет 55 млн. тонн, а мировые позиции увеличатся с десятого до седьмого места.

Министерство промышленности, рудников и торговли объявило в прошлом году, что общее производство стали составило 28 миллионов тонн, и ожидается, что в этом году оно достигнет 28-30 миллионов тонн.