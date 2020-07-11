11 июл. 2020 г., 23:53
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News Code: 83852131
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Сталь Ирана занимает первое место на Ближнем Востоке и десятое в мире

Сталь Ирана занимает первое место на Ближнем Востоке и десятое в мире

Тегеран, 11 июля, ИРНА - Сегодня сталелитейная промышленность Ирана является опорой перерабатывающей промышленности, и в настоящее время страна поднялась настолько высоко, что помимо того, что является ведущим игроком на Ближнем Востоке, она также входит в десятку ведущих стран-производителей.

Последним шагом в развитии сталелитейной промышленности Ирана является открытие проектов по развитию производства губчатого чугуна и установки по производству железных гранул в Сталелитейном комбинате Пасаргад в городе Кавар, Фарс.

Из четырех блоков металлургического комбината Пасаргад Кавара, три из которых уже введены в эксплуатацию, его концентратный блок будет введен в эксплуатацию к концу этого года.

Предполагается, что объем производства стали достигнет 55 млн. тонн, а мировые позиции увеличатся с десятого до седьмого места.

Министерство промышленности, рудников и торговли объявило в прошлом году, что общее производство стали составило 28 миллионов тонн, и ожидается, что в этом году оно достигнет 28-30 миллионов тонн.

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