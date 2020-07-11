Посол Ирана в Пекине прокомментировал реакцию США на сотрудничество между страной и Китаем

В интервью ИРНА в субботу посол Ирана в Китае назвал нападения на Ирано-китайский план сотрудничества "смешными и нелепыми" и отметил: «Такие страны, как Соединенные Штаты, налагают на нас жесткие санкции и даже наши средства заблокировали в других странах, таких как Япония и Южная Корея, и нам не разрешают использовать эти деньги для обеспечения лекарствами или едой. Теперь они стали заботиться о нас и делают смешные и нелепые заявления».

Такие заявления, как передача некоторых островов китайцам или размещение китайских войск в Иране в контексте всеобъемлющего плана сотрудничества между Ираном и Китаем, являются нелепыми и своего рода негативной пропагандой», - отметил он.

«Критикуя некоторые медиаканалы внутри Ирана, которые публикуют такие новости, посол Ирана в Китае сказал: «Эти утверждения являются ложью, которая не имеет под собой никаких оснований, и, конечно, если мы сможем продвинуть этот документ вперед, тогда это, безусловно, положительно скажется на наших отношениях со странами мира».

«Американцы очень старались изолировать Иран и утверждали, что в ближайшие шесть месяцев они доберутся до того момента, когда Иран сядет за стол переговоров и примет условия США, поэтому страна, план которой состоит в том, чтобы за месяц обрушить экономику Ирана, безусловно, против всеобъемлющего плана сотрудничества Ирана и Китая», - продолжил он.

Посол Ирана в Китае заявил, что всеобъемлющий план сотрудничества между Ираном и Китаем на самом деле является всеобъемлющим сотрудничеством между двумя странами и «дорожной картой отношений Пекин-Тегеран».

«В прошлом году, когда торговые отношения между Тегераном и Пекином превысили 23 млрд долларов, наш экспорт превысил импорт Китая, и теперь Китай, как импортер иранских товаров, может принести плоды в будущем и в нашей экономике», - заключил посол.