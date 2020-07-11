Минздрава: Иран стал экспортером современного медицинского оборудования

Лондон, 11 июля, ИРНА - Бывший посол Великобритании и постоянный представитель в Международном агентстве по атомной энергии Питер Дженкинс, ссылаясь на возможное поражение Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах в США, заявил, что в этом случае существует вероятность того, что Вашингтон присоединится к ядреной сделке и отменит многие санкции против Ирана.