11 июл. 2020 г., 22:43
Journalist ID: 2388
News Code: 83852094
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Минздрава: Иран стал экспортером современного медицинского оборудования

Минздрава: Иран стал экспортером современного медицинского оборудования

Тегеран, 11 июля, ИРНА - Министр здравоохранения, лечения и медицинского образования Саид Намаки заявил, что несмотря на проблемы, связанные с коронавирусом в стране, Иран смог перейти от импорта медицинских материалов и оборудования к производству.

«За последние 2 месяца, несмотря на коронакризис в стране, благодаря усилиям образованного сообщества страны и медицинских университетов и их выпускников мы смогли перейти от импорта медицинских материалов и оборудования к производству», - сказал он.

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