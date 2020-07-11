11 июл. 2020 г., 22:24
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News Code: 83852081
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Иранский ученый попал в число мировых популярных ученных

Иранский ученый попал в число мировых популярных ученных

Тегеран, 11 июля, ИРНА - Директор Исследовательского института эндокринологии и обмена веществ доктор Ферейдун Азизи попал в тройку лучших в мире по неинфекционным заболеваниям и в четверку лучших в мире на основе базы данных цитирования ISI.

По данным Научно-исследовательского института эндокринологии и обмена веществ Университета медицинских наук им. Шахида Бехешти, доктор Азизи также входит в число 20 лучших в мире в области щитовидной железы и беременности, а по щитовидной железе и грудному вскармливанию - 23 лучших в мире.

Этот ведущий научный исследователь является основателем методологии обучения в стране и всегда был одним из лидеров знаний и исследований в области медицинских наук в Иране и занимает значительную позицию в этом рейтинге.

Этот ученый занимает указанные позиции в рейтинги на основе своих исследований и, соответственно, его выводы заслуживают внимания не только в области внутренней политики здравоохранения, но и в качестве глобального справочника со ссылкой на международные научные источники.

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