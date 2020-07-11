Зариф: Резня в Сребренице была вызвана неспособностью Европы выполнить свои основные обязательства

«25 лет назад в этот день началась резня в Сребренице, когда Европа не справлилась со своими основными обязательствами. Четверть века спустя Европа сталкивается с аналогичной неспособностью. Отказ Организации Объединенных Наций предпринимать какие-либо действия в это время (что навсегда затронуто этот глобальный орган) должен стать уроком на сегодняшний день», - написал он.

Резня в Сребренице — одно из самых известных и кровавых событий распада Югославии 1991—1999 годов (Война в Хорватии и Боснийская война). Самое большое массовое убийство в Европе после окончания Второй мировой войны.

Сребреницкий анклав, объявленный СБ ООН в апреле 1993 года «зоной безопасности», был взят армией боснийских сербов 11 июля 1995 года.

Международный трибунал по Югославии установил, что было убито 7000—8000 взрослых мужчин из числа боснийских мусульман. Расследование установило, что убийства совершили солдаты Армии Республики Сербской под командованием генерала Ратко Младича.

В 2003 году ответственность за массовые убийства мирного бошнякского населения была официально признана властями Республики Сербской Боснии и Герцеговины. В 2010 году парламент Сербии также осудил резню, но отказался признавать её геноцидом.