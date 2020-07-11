11 июл. 2020 г., 20:24
Journalist ID: 2388
News Code: 83852008
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Посол Ирана в Гааге раскритиковал действие ОЗХО в отношении Сирии

Посол Ирана в Гааге раскритиковал действие ОЗХО в отношении Сирии

Тегеран, 11 июля, ИРНА - Посол Ирана в Нидерландах Алиреза Каземи Абади назвал новое решение западной группы против Сирии в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) несбалансированным, политически мотивированным и неприемлемым и заявил, что это шаг к политизации организации и сеет раздор между ее членами.

94-я сессия Исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия завершилась в четверг 29 голосами за, 9 воздержавшихся, и 3 отрицательных голоса (Россия, Китай и Исламская Республика Иран) были утверждены.

Посол Ирана в Нидерландах, назвав создание группы по расследованию и идентификации организации незаконным, раскритиковал предвзятый и неверный доклад группы против Сирии, которая обвинила страну в использовании химического оружия.

«В новом решении игнорируются многие факторы, в том числе активные усилия Сирии по сотрудничеству с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО), о которых также сообщается в докладах Генерального директора», - отметил он.

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