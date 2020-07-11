Посол Ирана в Гааге раскритиковал действие ОЗХО в отношении Сирии

94-я сессия Исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия завершилась в четверг 29 голосами за, 9 воздержавшихся, и 3 отрицательных голоса (Россия, Китай и Исламская Республика Иран) были утверждены.

Посол Ирана в Нидерландах, назвав создание группы по расследованию и идентификации организации незаконным, раскритиковал предвзятый и неверный доклад группы против Сирии, которая обвинила страну в использовании химического оружия.

«В новом решении игнорируются многие факторы, в том числе активные усилия Сирии по сотрудничеству с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО), о которых также сообщается в докладах Генерального директора», - отметил он.