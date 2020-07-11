Эксперт: есть вероятность, что США вернутся в ядерную сделку с поражением Трампа в выборах

В эксклюзивном интервью ИРНА, Питер Дженкинс выразил свои взгляды на последние события, связанные с ядреной сделкой, принятием предложенной резолюции Европейской тройки в Совете управляющих, заседанием Совета Безопасности и борьбой США за продление санкций в отношении вооружений против Ирана.

Подчеркивая незаконность выхода США из ядерной сделки, он признал, что Иран пока не извлекает ничего из экономических выгод соглашения 2015 года.

Британский дипломат считает, что выход из ядерной сделки не принесет США никакой пользы и что страна утратила свою мягкую силу.

Дженкинс назвал предложенную Европейской тройкой Совету управляющих Международного агентства по атомной энергии ненужной и добавил, что Иран понимает свою озабоченность и должен найти способ донести свою обеспокоенность до МАГАТЭ и других сторон.

Он добавил, что Соединенные Штаты не могут дождаться, пока Совет Безопасности ООН примет резолюцию против отмены эмбарго на поставки оружия в отношении Ирана в соответствии с резолюцией №.2231 СБ ООН, поскольку это противоречит планам Китая и России, и эти две страны имеют право вето в Совете Безопасности ООН.