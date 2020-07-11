Иран назвал убийство генерала Сулеймани явным примером правительственного терроризма США

«Жестокое убийство регионального героя в борьбе с терроризмом во время официального визита в Ирак мученика Сулеймани является явным примером государственного терроризма и грубым нарушением основных принципов международного права, в результате которого виновные были привлечены к уголовной ответственности», отметил он на виртуальном заседании недели «Борьба с терроризмом».
Он также назвал жесткое подавление палестинского народа наихудшей формой терроризма, которая международное сообщество должно осудить.
Постоянный представитель Ирана при Организации Объединенных Наций заявил, что единственным способом борьбы с терроризмом является укрепление многосторонности путем расширения международного сотрудничества и борьбы с терроризмом.
По его словам, односторонние подходы являются наиболее важной проблемой в борьбе с международным терроризмом, и подрывают мировые усилия в этой области.
Он назвал враждебные действия США против Ирана систематическим насилием в нарушении права человека, права на развитие и права на жизнь иранского народа, а также яркий пример терроризма и, в более широком смысле, экономического терроризма, который преднамеренно нацелен на мирных людей.
Он также в ответ на обвинения постпреда США против Исламской Республики заявил, что Иран с самого начала был на передней линии борьбы с такими группами, как ДАИШ и Аль-Каида.
Тахт-Раванчи отметил, что США поддерживают террористической группировки «Мунафегин», которая убыла более 12 тыс. иранцев и многих иракцев.
Генерал Сулеймани был убит 3 января в ходе операции, осуществленной вертолетами США близ аэропорта в Багдаде. Помимо Сулеймани в ходе операции были убиты заместитель командующего "аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мохандес и 8 его соратников. Погибшие выезжали на двух автомобилях из аэропорта Багдада.
Нью-Йорк, 11 июля, ИРНА – Постпред ИРИ при ООН Маджид Тахт-Раванчи назвал убийство генерала Гасема Сулеймани явным примером правительственного терроризма США, добавив, что правительство Соединенных Штатов несет международную ответственность за этот акт.
«Жестокое убийство регионального героя в борьбе с терроризмом во время официального визита в Ирак мученика Сулеймани является явным примером государственного терроризма и грубым нарушением основных принципов международного права, в результате которого виновные были привлечены к уголовной ответственности», отметил он на виртуальном заседании недели «Борьба с терроризмом».
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