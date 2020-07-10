Посол: иранские экспортеры — главные послы старны в мире

"К сожалению, несмотря на то, что российско-иранские отношения в политической сфере находятся на очень высокий уровень, экономические связи пока что ограничены и не особенно эффективны", сказал Джалали на встрече с иранскими бизнесменами и экспортерами в Москве.

"Если мы хотим сказать, что отношения между Тегераном и Москвой носят стратегический характер, то отношения в экономической области должны быть расширены, а торговый баланс между двумя странами должен вырасти", отметил посол.

При этом он подчеркнул, что иранское посольство в Москве готово оказать необходимую поддержку иранским бизнесменам, работающим в России.