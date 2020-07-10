10 июл. 2020 г., 19:50
Journalist ID: 2177
News Code: 83850791
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Посол: иранские экспортеры — главные послы старны в мире

Посол: иранские экспортеры — главные послы старны в мире

Москва, 10 июля. ИРНА — "Иранские бизнесмены и экспортеры являются главными послами страны в мире, они играют ключевую роль в динамичном развитии отношений", заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали.

"К сожалению, несмотря на то, что российско-иранские отношения в политической сфере находятся на очень высокий уровень, экономические связи пока что ограничены и не особенно эффективны", сказал Джалали на встрече с иранскими бизнесменами и экспортерами в Москве.

"Если мы хотим сказать, что отношения между Тегераном и Москвой носят стратегический характер, то отношения в экономической области  должны быть расширены, а торговый баланс между двумя странами должен вырасти", отметил посол.

При этом он подчеркнул, что иранское посольство в Москве готово оказать необходимую поддержку иранским  бизнесменам, работающим в России.

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