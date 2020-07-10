10 июл. 2020 г., 13:50
Journalist ID: 2177
News Code: 83850568
0 Persons

Посол Ирана и Богданов обсудили Палестину и Ливию

Посол Ирана и Богданов обсудили Палестину и Ливию

Москва, 10 июля. ИРНА — Специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов провел встречу с послом Ирана в России Каземом Джалали.

Стороны обсудили  перспективы урегулирования палестинской проблемы и поиска решения конфликта в Ливии, говорится в сообщении МИД РФ, передает РИА Новости.

Богданов принял Джалали 9 июля по его просьбе.

"В ходе беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам региональной повестки дня с упором на перспективы урегулирования палестинской проблемы на основе принципов международного права и поиска решения военно-политического конфликта в Ливии в интересах обеспечения единства, территориальной целостности и суверенитета ливийского государства", - сообщили в министерстве.

Your Comment

You are replying to: .
3 + 1 =