Провинция Илам превратится в центр нефтехимической промышленности Ирана

"Через месяц с участием президента Ирана Хасана Рухани нефтехимический завод Илам, планирует запустить блок по производству олефинов", сказал Сулеймани.

"В ближайшем будущем Илам будет представлен как центр нефтехимической промышленности на западе страны", сказал он.

"Нефтехимический завод Илам является крупнейшей частной компанией в провинции Илам, а также крупнейшим нефтехимическим комплексом на западе страны", добавил губернатор.

Более 3,5% запасов нефти страны, и 11% запасов газа страны находятся в провинции Илам.