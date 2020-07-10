60% всех нефтепродуктов Ирана производится в провинции Хормозган

"Хормозган — это мощная провинция, которая играет важную роль в области переработки и распределения нефтепродуктов в стране", заявил Хеммати

"Строительство нефтеперерабатывающего завода «Звезда Персидского залива», который покрывает большую часть спроса страны на бензин, было выполнено талантливой молодежью и инженерами нашей страны, и этот завод является ярким примером внедрения экономики сопротивления в Иране", добавил Хеммати.

Звезда Персидского залива — Крупнейший в мире нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) по переработке газового конденсата, расположенный в иранском портовом городе Бендер-Аббас. НПЗ способен перерабатывать до 360 тыс. баррелей газового конденсата в сутки.

Он является единственным нефтеперерабатывающим заводом по переработке тяжелой нефти в Иране и на Ближнем Востоке, и в настоящее время занимается переработкой 18% нефти и газового конденсата в Иране.