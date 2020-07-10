Сориан номинирован на выборах Объединённого мира борьбы

Выборы совета директоров Объединённого мира борьбы для избрания президента и шести членов намечено провести в сентябре этого года в кулуарах чемпионата мира по борьбе среди молодежи в Сербии. Мероприятие может быть отложено на несколько месяцев из-за вспышки коронавируса.

Сориан — иранский легендарный борец, олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, шестикратный чемпион мира и двухкратный чемпион Азии.

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