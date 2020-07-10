Сориан номинирован на выборах Объединённого мира борьбы

Выборы совета директоров Объединённого мира борьбы для избрания президента и шести членов намечено провести в сентябре этого года в кулуарах чемпионата мира по борьбе среди молодежи в Сербии. Мероприятие может быть отложено на несколько месяцев из-за вспышки коронавируса.
Сориан — иранский легендарный борец, олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, шестикратный чемпион мира и двухкратный чемпион Азии.
Тегеран, 2 июня. ИРНА — Иранский легендарный борец Хамид Сориан от имени федерации спортивной борьбы Ирана номинирован на выборах совета директоров Объединённого мира борьбы. Об этом сообщил Объединённый мир борьбы.
Выборы совета директоров Объединённого мира борьбы для избрания президента и шести членов намечено провести в сентябре этого года в кулуарах чемпионата мира по борьбе среди молодежи в Сербии. Мероприятие может быть отложено на несколько месяцев из-за вспышки коронавируса.
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