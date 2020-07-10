Оружейное эмбарго против Ирана поставит крест на СВПД

"Попытка принять такую резолюцию или даже принятие некой такой резолюции поставит крест на СВПД", - сказал он.

"У этой резолюции очень грустные перспективы. То есть они отсутствуют, - подчеркнул дипломат. - Мы с самого начала, как только нам объявили о том, что такая резолюция готовится, сказали нашим американским партнерам, что никаких шансов на принятие у нее нет абсолютно".

20 июля 2015 года СБ ООН единогласно принял резолюцию 2231 в поддержку СВПД по урегулированию вокруг иранской ядерной программы, который ограничил атомные разработки Тегерана исключительно гражданскими целями. В частности, резолюцией предусмотрено пятилетнее сохранение оружейного эмбарго в отношении Ирана. 8 мая 2018 года США вышли из СВПД и восстановили против Тегерана экономические санкции, в том числе в сфере нефтяного экспорта.

В мае Небензя заявил, что Вашингтон не может требовать продления оружейного эмбарго в отношении Тегерана, так как более не является участником иранской ядерной сделки. Он также подчеркнул, что для пролонгации ограничений нет никаких причин: срок эмбарго должен истечь 18 октября, как это и предусмотрено резолюцией Совбеза ООН.

По версии же госсекретаря США Майкла Помпео, у США якобы есть право в одностороннем порядке ввести связанные с оружейным эмбарго санкции СБ ООН, несмотря на выход из СВПД.

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