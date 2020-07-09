9 июл. 2020 г., 22:23
Journalist ID: 2388
News Code: 83850261
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Посол Ирана: США должны быть привлечены к ответственности за убийство генерала Солеймани

Посол Ирана: США должны быть привлечены к ответственности за убийство генерала Солеймани

Лондон, 9 июля, ИРНА - Посол и постоянный представитель Исламской Республики Иран при Отделении Организации Объединенных Наций в Женеве Эсмаил Багаи Хамане заявили, что к ответственности должны быть привлечены Соединенные Штаты за убийство командующего Силами Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Солеймани.

Эсмаил Багай Хамане на 44-й сессии Совета ООН по правам человека отметил, что убийство генарала Солеймани является незаконным актом и великим преступлением, которое угрожает миру и безопасности во всем мире.

Он заявил, что это является не только нарушением международного права и Устава ООН, но и нарушением закона о правах человека, и доклад докладчика ООН об убийстве командующего Иранскими силами Кудс не может быть оспорен.

Ранее в тот же день специальный докладчик ООН Агнес Каламар назвала убийство генерала Солеймани нарушением международного права. Операция была направлена ​​на высокопоставленного иранского чиновника. Иран является суверенным государством

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