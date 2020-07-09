Посол Ирана: США должны быть привлечены к ответственности за убийство генерала Солеймани

Эсмаил Багай Хамане на 44-й сессии Совета ООН по правам человека отметил, что убийство генарала Солеймани является незаконным актом и великим преступлением, которое угрожает миру и безопасности во всем мире.

Он заявил, что это является не только нарушением международного права и Устава ООН, но и нарушением закона о правах человека, и доклад докладчика ООН об убийстве командующего Иранскими силами Кудс не может быть оспорен.

Ранее в тот же день специальный докладчик ООН Агнес Каламар назвала убийство генерала Солеймани нарушением международного права. Операция была направлена ​​на высокопоставленного иранского чиновника. Иран является суверенным государством