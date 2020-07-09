9 июл. 2020 г., 22:13
Journalist ID: 2388
News Code: 83850259
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Башар Асад подчеркнул стратегическое партнерство Тегерана и Дамаска

Башар Асад подчеркнул стратегическое партнерство Тегерана и Дамаска

Тегеран, 9 июля, ИРНА - Во время встречи с начальником штаба Вооруженных сил Исламской Республики Иран Мохаммадом Багери президент Сирии Башар Асад подчеркнул необходимость стратегического сотрудничества между Тегераном и Дамаском.

В ходе встречи Асад назвал подписание военного соглашения между Ираном и Сирией результатом многолетнего стратегического сотрудничества между двумя странами.

Он выразил удовлетворение результатами двусторонних встреч и подписанием соглашения о военно-техническом сотрудничестве между Тегераном и Дамаском, отметив, что это свидетельствует об уровне сотрудничества между Сирией и Ираном.

Согласно сообщению, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана также подчеркнул важность укрепления отношений между Ираном и Сирией в различных областях и заявил, что это отвечает интересам обеих стран.

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