Башар Асад подчеркнул стратегическое партнерство Тегерана и Дамаска

В ходе встречи Асад назвал подписание военного соглашения между Ираном и Сирией результатом многолетнего стратегического сотрудничества между двумя странами.

Он выразил удовлетворение результатами двусторонних встреч и подписанием соглашения о военно-техническом сотрудничестве между Тегераном и Дамаском, отметив, что это свидетельствует об уровне сотрудничества между Сирией и Ираном.

Согласно сообщению, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана также подчеркнул важность укрепления отношений между Ираном и Сирией в различных областях и заявил, что это отвечает интересам обеих стран.